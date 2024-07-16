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В США рассказали, почему Европа должна сама обеспечить свою безопасность

Politico: ЕС должен сам обеспечить свою безопасность из-за неуверенности в США

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Global Look Press

Европа должна сама заняться обеспечением собственной безопасности на фоне опасений в ЕС возможного прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа и якобы имеющей место «угрозы» со стороны России. Об этом в статье для Politico заявил экс-постпред США при НАТО Ива Даалдер.

Европа, отмечает автор, стоит перед выбором: «либо надеяться на лучшее — будь то победа Байдена, его замена кем-то, кто сможет победить Трампа, или то, что Трамп окажется не таким уж плохим, — либо просто серьезно заняться собственной обороной».

Как пишет Даалдер, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне «наибольшие опасения» вызывали президент России Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп.

По оценке Даалдера, для Трампа НАТО — это доллары и центы. Он рассматривает альянс «как транзакционное соглашение, а не соглашение о взаимной безопасности». Это беспокоит союзников, добавил он.

В этой связи в Европе «не уверены» относительно будущего желания США обеспечивать безопасность региона.

До этого кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс заявлял, что Трамп в случае победы намерен урегулировать с РФ украинский кризис.

Ранее Зеленский заявил, что не боится возможного прихода Трампа в Белый дом.

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