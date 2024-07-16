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Зеленский заявил, что не боится возможного прихода Трампа в Белый дом

Зеленский заявил, что не боится второго президентства Трампа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность «работать» с администрацией Дональда Трампа, если кандидат от республиканцев сможет вновь стать президентом США, при этом президентская кампания в Соединенных Штатах негативно сказалась на положении ВСУ. Слова Зеленского приводит агентство Bloomberg.

«Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать… Я этого не боюсь», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, вопрос о том, кто станет президентом США, решают американские избиратели, а Украина будет полагаться на двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона — включая «мощные» отношения с республиканцами.

Зеленский добавил, что президентская кампания в США нанесла урон положению Украины на поле боя. Одержать верх над ВС РФ, отметил он, будет сложно, поскольку Киев получает достаточно оружия только для того, чтобы удержать свои позиции.

До этого Зеленский сообщал, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдепе отреагировали на желание Зеленского увидеть РФ на конференции по Украине.

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