В Британии рассказали о «кошмаре» для Зеленского после решения Трампа

Назначение сенатора от республиканцев США Джея Ди Вэнса на пост вице-президента, если экс-глава государства Дональд Трамп сможет переизбраться на президентский пост в ноябре, станет кошмаром для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил британский журналист Джон Сопел.

«Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты», — подчеркнул он.

Он напомнил, что Вэнс еще более радикально настроен на необходимость прекратить предоставлять военную и финансовую помощь Украине, чем Трамп.

До этого американская газета The New York Times напоминала, что Вэнс в 2022 году заявлял о безразличии относительно судьбы Украины.

Как отмечало издание, потенциальное назначение Вэнса на пост вице-президента США усилило сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, если бывший президент вернется в Белый дом в следующем году.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.