Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лично будет готов вступить в диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Республиканской партии.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — сказал собеседник агентства.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии кандидатом на пост президента США был избран Трамп, а от Демократической — действующий американский лидер Джо Байден.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании.