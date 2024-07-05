Байден призвал не судить о его достижениях по недавним дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что о результатах его политики не нужно судить по 90 минутам теледебатов. Об этом он сказал в интервью радиостанции WURD.

Глава Белого дома признал, что плохо выступил на дебатах, но это не отменяет его достижения на посту президента Соединенных Штатов.

«90 минут на сцене не стирают того, что я сделал за три с половиной года», — сказал он.

До этого Байден заявил, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие посчитали выступление действующего главы государства провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.