Назначенного Трампом кандидата в вице-президенты назвали «катастрофой для Украины»

В ЕС считают «катастрофой» выбранного кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом для совместного участия в выборах вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

«Один высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico в понедельник вечером, что назначение Вэнса было «катастрофой» для Украины, отметив, что если он станет вице-президентом, Вэнс, скорее всего, подтолкнет Европу занять более жесткую позицию по отношению к Китаю», — пишет издание.

За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, в которой раскритиковал план спикера палаты представителей США Майка Джонсона по помощи Украине.

«Если Вэнс добьется своего, отказ США от финансирования Украины будет лишь первым шагом в гораздо более широком переосмыслении США своей роли в глобальном порядке», — отметили в Politico.

До этого Вэнс заявил, что поддержка Украины не входит в национальные интересы США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Вэнс заявил о необходимости прекращения военной поддержки Украины США.