Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначенного Трампом кандидата в вице-президенты назвали «катастрофой для Украины»

Politico: в ЕС считают «катастрофой» выбранного Трампом вице-президента Вэнса

close
100%
Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В ЕС считают «катастрофой» выбранного кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом для совместного участия в выборах вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

«Один высокопоставленный чиновник ЕС сообщил Politico в понедельник вечером, что назначение Вэнса было «катастрофой» для Украины, отметив, что если он станет вице-президентом, Вэнс, скорее всего, подтолкнет Европу занять более жесткую позицию по отношению к Китаю», — пишет издание.

За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, в которой раскритиковал план спикера палаты представителей США Майка Джонсона по помощи Украине.

«Если Вэнс добьется своего, отказ США от финансирования Украины будет лишь первым шагом в гораздо более широком переосмыслении США своей роли в глобальном порядке», — отметили в Politico.

До этого Вэнс заявил, что поддержка Украины не входит в национальные интересы США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Вэнс заявил о необходимости прекращения военной поддержки Украины США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами