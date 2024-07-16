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Кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии стал сенатор Вэнс

Съезд республиканцев утвердил кандидатом в вице-президенты США сенатора Вэнса

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United States Congress

Национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Вэнса на предстоящих в ноябре выборах поддержало большинство делегатов проходящего в Милуоки съезда республиканцев. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон официально утвердил Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты.

Затем глава Национального комитета Республиканской партии США Майкл Уотли объявил о перерыве в работе съезда.

До этого Дональд Трамп был официально избран кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Первенство политику принесла поддержка республиканцев из штата Флорида.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Демократы пока делают ставку на действующего президента Джо Байдена. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Трампу — 77 лет, а Байдену — 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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Выборы в США — 2024
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