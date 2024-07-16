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В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания

В Республиканской партии США допустили, что Трамп начнет переговоры по Украине

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Brendan McDermid/Reuters

В Республиканской партии США допустили, что избранный кандидат в президенты от партии Дональд Трамп начнет переговоры по Украине в случае победы на выборах в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного высокопоставленного функционера партии.

«Сейчас демократы не ведут никаких переговоров. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы смогли прийти к какому-то согласию», — заявил американский политик и подтвердил, что Трамп станет этим «кем-то».

До этого в Республиканской партии США заявили, что Украины не должно быть в НАТО, а конфликт Москвы и Киева должен быть урегулирован путем переговоров.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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