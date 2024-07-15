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Трамп назначил кандидата в вице-президенты

Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Вэнса

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты для совместного участия в предвыборной гонке сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом сообщает Associated Press.

В сенат Вэнс был избран в 2022 году. Сейчас он работает советником Трампа, однако до этого он был одним из его ярких критиков в рядах Республиканской партии и называл его «полным мошенником», «моральной катастрофой» и «американским Гитлером». Позднее политик заявил, что Трамп был «великим президентом» и стал активно поддерживать его политическую программу «Сделать Америку снова великой».

В 2016 году он выпустил книгу мемуаров «Деревенская элегия». Сейчас Вэнсу 39 лет, он является первым миллениалом в команде Трампа и некогда выступал с критикой преклонного возраста американской политической элиты.

Политик участвовал в операции США в Ираке в составе корпуса морской пехоты. В своем родном штате Огайо он создал некоммерческую организацию, целью которой назван поиск эффективного метода лечения опиоидной зависимости.

Перед этим Вэнс заявил, что риторика действующего президента Джо Байдена привела к покушению на Трампа.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. 13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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Выборы в США — 2024
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