Тихий стал официальным представителем МИД Украины

Георгий Тихий назначен официальным представителем министерства иностранных дел Украины. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«Министерство иностранных дел Украины назначило нового представителя. Им стал Георгий Тихий», — говорится в тексте.

Тихий более четырех лет работал советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Предыдущий официальный представитель МИД Украины Олег Николенко объявил своем уходе 8 марта, он стал генеральным консулом в канадском Торонто.

Ранее сообщалось, что новым главой украинского правительства может стать первый вице-премьер страны, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский. По его словам, также новыми министрами могут быть назначены заместитель руководителя офиса Зеленского Алексей Кулеба, а также нынешний глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе лидера государства заявило, что Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.

Ранее сообщалось, что Зеленский недоволен Сырским.