В Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе

Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, слова которого передает РИА Новости.

«Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. В ее планах, наверное, продолжение нагнетания напряженности на границе», — заявил министр.

Он отметил, что недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, чтобы вместе обсудить ситуацию на границе. Эта позиция была доведена до временного проверенного в делах Польши в Белоруссии, добавил Рыженков.

По его словам, Польша обвиняет Минск в создании неких лагерей на территории Белоруссии, где якобы готовят беженцев для того, чтобы они, используя силовые методы, пересекали нелегально границу со странами Европейского союза (ЕС).

Минск готов обеспечить доступ в любую интересующую Варшаву точку в приграничье и благодаря этому опровергнуть подобные фейки. Однако, по словам дипломата, Польша отказалась от этой инициативы.

Ранее Польша захотела укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией.