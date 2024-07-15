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Аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия

CNN: аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия

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Evan Vucci/AP

Аудиоэкспертиза в ходе расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании показала, что в политика стреляли по меньшей мере из трех видов оружия, при этом, по версии ФБР, подозреваемый действовал один. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора Национального центра судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере Каталина Григораса и старшего научного сотрудника того же университета Коула Уайткоттона.

«Экспертиза показывает, что на митинге в поддержку Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу были произведены выстрелы из по меньшей мере трех орудий. В воскресенье ФБР заявило, что стрелок действовал в одиночку», — говорится в сообщении телеканала.

Первые три выстрела были произведены из предполагаемого оружия А, следующие пять — из предполагаемого оружия В, а последний «акустический импульс» был произведен из возможного оружия С, отмечается в сообщении телеканала со ссылкой на ученых.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи.

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