В Кремле не знают подробности предложения Орбана лидерам ЕС по урегулированию на Украине

Кремлю не известно, какие предложения содержит инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, которую он направил лидерам стран Евросоюза. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«В ходе контактов в Москве Орбан излагал свое видение, но мы не знаем, о чем идет речь в рамках его переписки [с европейскими лидерами], но общий подход Орбана нам известен», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение венгерского премьера лидерам стран ЕС.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия, он также отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах на Украину, в РФ и КНР.

Ранее Орбан выяснил позицию Трампа по конфликту на Украине.