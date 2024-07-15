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В Грузии рассказали, когда вступит в силу закон об иноагентах

Миканадзе: закон об иноагентах вступит в силу через несколько недель

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Irakli Gedenidze/Reuters

Принятый в мае закон об иноагентах в Грузии еще не вступил в силу, он начнет действовать через несколько недель. Об этом в ходе брифинга заявил глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе, передает ТАСС.

«Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», — подчеркнул он.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее в Грузии заявили, что санкции Запада не отвечают ожиданиям Тбилиси.

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