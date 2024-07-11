Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили, что санкции Запада не отвечают ожиданиям Тбилиси

Премьер Грузии: санкции США и ЕС в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси

close
100%
Zurab Tsertsvadze/AP

Американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал решение Вашингтона перенести военные учения «Достойный партнер — 2024» на неизвестный срок, а также планы ЕС по заморозке €30 млн для министерства обороны Грузии.

По мнению Кобахидзе, отношения страны с западными партнерами на фоне событий последних нескольких лет нуждаются в перезагрузке.

До этого президент Грузии раскритиковала правящую партию страны из-за санкций США и ЕС. Она назвала «вражеской и необдуманной» политику правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее посол ЕС назвал новые сроки по членству Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами