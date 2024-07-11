В Грузии заявили, что санкции Запада не отвечают ожиданиям Тбилиси

Американские и европейские санкции в области обороны не отвечают ожиданиям Тбилиси на фоне перезагрузки отношений с Западом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал решение Вашингтона перенести военные учения «Достойный партнер — 2024» на неизвестный срок, а также планы ЕС по заморозке €30 млн для министерства обороны Грузии.

По мнению Кобахидзе, отношения страны с западными партнерами на фоне событий последних нескольких лет нуждаются в перезагрузке.

До этого президент Грузии раскритиковала правящую партию страны из-за санкций США и ЕС. Она назвала «вражеской и необдуманной» политику правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее посол ЕС назвал новые сроки по членству Грузии.