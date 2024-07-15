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Французский эксперт объяснил, почему передача F-16 Киеву не возымеет эффекта

Эксперт де Латтр: передача ВСУ F-16 никак не изменит ситуацию на поле боя

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Передача странами Запада американских истребителей F-16 Киеву не изменит ситуацию на поле боя для ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр.

«Это ничего не изменит, если учитывать, что за их штурвалами будут сидеть молодые украинские пилоты, не имеющие опыта», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам эксперта, на данный момент речь идет о лишь шести истребителях F-16 для ВСУ. Как отметил де Латтр, это логично, учитывая количество украинских пилотов, прошедших обучение управлению этими самолетами за рубежом.

До этого аналитик Галлагер Фенуик заявлял, что США могут столкнуться с унижением в случае передачи Украине самолетов-истребителей F-16. Таким унижением он назвал демонстрацию потенциально сбитых российской армией самолетов на Красной площади.

Также Фенуик отметил, что США ждут тревожные последствия в случае, если F-16 попадут в руки российских экспертов, которые смогут изучить работу самолетов, выяснить, как работают приборы.

Ранее Украина захотела получить сразу 130 истребителей F-16.

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