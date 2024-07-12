Украина хочет получить сразу 130 истребителей F-16

Украине необходимо получить от Запада около 130 самолетов F-16 для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя. Об этом в эфире украинскому 24-му каналу заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Чтобы повлиять стратегически, надо получить авиационный компонент в размере 128–130 самолетов. Тогда это будет существенно влиять», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, если страны Запада передадут Украине от шести до 12 истребителей F-16, то такая помощь не сможет существенно повлиять на положение дел ВСУ на фронте.

До этого генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявлял, что украинские войска могут использовать автомобильные трассы в качестве места для посадки и взлета истребителей F-16 вместо разрушенных аэродромов.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно — не уточнялось.

Ранее в США сообщили, где будут размещены передаваемые Киеву F-16.