Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа после покушения

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл поговорила по телефону с женой экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланией после покушения на него. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

«Первая леди Джилл Байден разговаривала с бывшей первой леди Меланией Трамп по телефону сегодня днем», — говорится в сообщении телеканала.

Подробности телефонного разговора не приводятся.

До этого журнал Time поместил на обложку августовского выпуска фотографию Трампа после попытки покушения на него в ходе встречи со сторонниками в Пенсильвании.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.