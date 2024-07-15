Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФБР рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма

ФБР рассматривает покушение на Трампа как возможный акт внутреннего терроризма

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство. Об этом заявил помощник директора Управления национальной безопасности ФБР Роберт Уэллс, передает газета Hill.

«Мы расследуем это как покушение на убийство… (это – прим. ред.) возможный акт внутреннего терроризма», — подчеркнул он.

По словам Уэллса, спецслужбы США работают над выявлением мотива стрелявшего.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге Трампа.

Он обратил внимание, что сотрудники Секретной службы должны были осмотреть площадку перед мероприятием, чтобы найти потенциальные линии огня. На этих линиях должны были выставить вооруженных телохранителей, чтобы мешать работе снайперов, но этого никто не сделал.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа после покушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами