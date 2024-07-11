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В США назвали главную угрозу существованию Украины

The Hill: скорость решений Байдена и НАТО является угрозой существованию Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Скорость принятия решений в вопросе поддержки Украины со стороны Джо Байдена и бюрократического аппарата НАТО является угрозой для существования республики, поскольку помощь оказывается слишком медленно. Об этом пишет The Hill.

В материале отмечается, что на данный момент Украина находится под атакой и нуждается в немедленной помощи, «а не в очередном объявлении пустых банальностей».

«Путин продолжает диктовать условия на Украине. США и НАТО позволяют Москве удерживать инициативу, заставляя Украину играть в игру «мама, можно я», когда дело доходит до военного ответа. Так войну не выиграть», — говорится в тексте.

Североатлантическому альянсу необходимо установить и обеспечить соблюдение «красных линий». В контексте проходящего саммита НАТО в Вашингтоне ими должны стать дела, а не слова, в том числе по вопросу членства Киева в Североатлантическом альянсе, считают авторы.

«Самодовольство Байдена является основной причиной успеха России на Украине. Пришло время ему выйти из круга и позволить Украине вести в борьбу с Россией», — пишет The Hill.

До этого газета также писала, что Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации.

Ранее Байдена сравнили с героем повести про доктора Джекила и мистера Хайда.

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