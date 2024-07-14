Стала известна личность мужчины, погибшего при покушении на Трампа

Во время митинга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в штате Пенсильвания, где произошла стрельба, погиб 50-летний мужчина Кори Комператоре. Об этом заявил губернатор штата Джош Шапиро на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN.

Губернатор заявил, что мужчина пытался «защитить свою семью». Он также призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики».

Как сообщает газета WPXI, мужчина был пожарным, у него осталось двое дочерей. Шапиро рассказал, что Комператоре каждое воскресенье ходил в церковь и был ярым сторонником Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Окружной прокурор сообщал, что во время инцидента на митинге Трампа погибли два человека, включая самого стрелка.

Ранее сообщалось, что стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу.