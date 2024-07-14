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Премьер Грузии обвинил «партию глобальной войны» в покушении на Трампа

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» в покушении на Трампа

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер Грузии выразил солидарность республиканцу и пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

«Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе», — написал Кобахидзе.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его выступления на митинге в штате Пенсильвания. После того, как на площадке раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели политика со сцены с окровавленным ухом.

Самого нападавшего ликвидировали и опознали. По предварительной информации, в бывшего американского лидера стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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