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В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа

Сенатор Климов не исключил начала мировой войны после покушения на Трампа

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Илья Питалев/РИА Новости

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после покушения на Дональда Трампа не исключил начала новой мировой войны. Так в беседе с «Парламентской газетой» он прокомментировал возможные последствия в связи с инцидентом вокруг республиканца.

«Стратегических изменений в политике США не будет, речи об этом не идет. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей», — заявил Климов.

По его словам, в условиях политического обострения, вызванного покушением на Трампа, повышается вероятность «необдуманных шагов» со стороны тех, кто «обладает реальными рычагами власти в мире».

До этого подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что покушение на Дональда Трампа открывает новый крайне опасный период как внутри Соединенных Штатов, так и на мировой арене.

Ранее в США рассказали о начале темной главы американской истории после покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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