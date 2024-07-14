В Совфеде не исключили начала мировой войны после покушения на Трампа

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после покушения на Дональда Трампа не исключил начала новой мировой войны. Так в беседе с «Парламентской газетой» он прокомментировал возможные последствия в связи с инцидентом вокруг республиканца.

«Стратегических изменений в политике США не будет, речи об этом не идет. Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей», — заявил Климов.

По его словам, в условиях политического обострения, вызванного покушением на Трампа, повышается вероятность «необдуманных шагов» со стороны тех, кто «обладает реальными рычагами власти в мире».

До этого подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что покушение на Дональда Трампа открывает новый крайне опасный период как внутри Соединенных Штатов, так и на мировой арене.

Ранее в США рассказали о начале темной главы американской истории после покушения на Трампа.