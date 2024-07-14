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Песков прочитал рассекреченные архивы о переговорах РФ с НАТО

Песков заявил, что читал рассекреченные архивы о контактах с НАТО в 1990-е годы

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российских властей с руководством НАТО. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Да, я читал, действительно читал», — сказал Песков.

Также он отметил, что читал записи бесед, о которых несколько лет назад, говорил президент России Владимир Путин.

«Что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — отметил он.

В июле текущего года архив национальной безопасности США рассекретил новую порцию документов 1990-х годов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО. Подчеркивается, что публично говорить об этом нельзя, «учитывая чувствительность России». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог, при этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы российская сторона путала этот диалог с участием в решениях о членстве или праве вето.

Ранее США рассекретили документы о переговорах Ельцина и Клинтона по НАТО.

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