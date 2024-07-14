Западные государства продолжают оказывать сильное давление на страны глобального Юга. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, интервью с которым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам представителя президента РФ, сейчас нельзя говорить о том, что коллективный Запад изолировался от глобального Юга.

«Он продолжает оказывать безумное, совершенно беспрецедентное давление на все эти страны», — сказал Песков.

11 июля пресс-секретарь российского лидера рассказал о попытках западных государств помешать развитию отношений других стран с РФ. Несмотря на это, глобальный Юг стремится к продолжению контактов с Москвой. То же касается всего мирового большинства, уточнил представитель Кремля.

В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС. На мероприятии он заявил, что члены этой международной организации открыты к развитию сотрудничества со всеми заинтересованными странами. В то же время российский лидер назвал БРИКС структурой, которая отражает интересы государств глобального Юга и глобального Востока.

Ранее на Украине сообщили о желании организовать мирный саммит в одной из стран глобального Юга.