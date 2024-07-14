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Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

NBC: Байдена перестали пытаться снять с выборов после стрельбы в Дональда Трампа

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Nathan Howard/Reuters

В Демократической партии США приостановили попытки снять действующего президента Джо Байдена с предвыборной гонки на фоне покушения на его главного соперника Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что», — говорится в материале.

Телеканал цитирует неназванного политтехнолога, работающего на Демпартию, о том, что после покушения на Трампа стало очень сложно вести публичные дискуссии о замене Джо Байдена. По словам собеседника NBC, инцидент с республиканцем «сейчас затмил солнце».

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее Трампу предрекли победу на выборах после покушения.

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Покушение на Трампа
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