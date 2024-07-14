Трампу предрекли победу на выборах после покушения

Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа повысило его шансы вернуться в Белый дом по результатам ноябрьских выборов. Об этом пишет Politico со ссылкой на конгрессменов Республиканской партии.

Так, член палаты представителей Деррик Ван Орден посчитал, что после пережитого покушения Трамп «победил на выборах».

«Это зарядит избирателей энергией больше, чем что-либо другое. И он, знаете ли, поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Это будет лозунгом», — республиканец от штата Теннесси Тим Берчетт.

Как отмечается в материале, многие представители партии Трампа считают, что политические последствия от покушения очень серьезно повлияют на избирателей на предстоящих президентских выборах.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее конгрессвумен назвала виновных в покушении на Трампа.