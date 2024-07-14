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Путин поздравил россиян с Днем рыбака

Путин: необходимо, чтобы рыбалка в РФ была доступна для всех желающих

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны, а также любителей рыбалки с Днем рыбака. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рыбная отрасль — одна из ключевых в отечественной экономике. Она вносит значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности, способствует развитию целого ряда регионов, открытию новых рабочих мест», — отметил президент.

Он отметил, что также праздник объединяет многочисленных рыбаков-любителей и спортсменов.

«Желаю всем, кто отмечает День рыбака, здоровья, благополучия и удачи», — говорится в сообщении.

До этого аналитики Яндекс Поиска ко Дню рыбака, изучили запросы пользователей. Выяснилось, что россияне рыбачат и зимой, и летом, но основной сезон приходится на теплое время года. Пик интереса наступает в июне-июле. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

День рыбака в 2024 году отмечается 14 июля. Это профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье второго летнего месяца. Праздник учредил Президиум Верховного Совета СССР в 1965 году.

Ранее аналитики назвали стоимость минимального набора для турпохода.

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