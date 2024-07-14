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Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России

Песков: итоги прошедшего саммита НАТО являются угрожающими для России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Итоги прошедшего саммита НАТО являются угрожающими для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — сказал он.

Песков отметил, что НАТО не планирует хоть как-то реагировать на проявленную РФ обеспокоенности по вопросу членства Украины в альянсе.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что пока НАТО не начнет учитывать опасения РФ по поводу возможного присоединения Украины к альянсу, предпосылок для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта не будет.

В том же интервью представитель Кремля прокомментировал текущее состояние отношений России и США. По его словам, страны находятся в стадии конфронтации, которая носит глубокий и острый характер.

Ранее в Кремле объяснили желание НАТО принять Украину.

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