В МИД РФ назвали покушения на президентов американской традицией

Посягательства на жизни политиков — это традиционная часть американской внутренней политики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Такую точку зрения дипломат высказала в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова напомнила о словах Джо Байдена, которые американский лидер произнес после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Байден назвал посягательства на жизни политиков «болезненными проявлениями» внутренней политики.

По мнению Захаровой, президенту Штатов стоило расширить свое высказывание.

«Байдену бы стоило сказать, что это не только болезненное проявление внутриполитической жизни США, но это еще и традиция», — сказала представитель МИД.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее Илон Маск рассказал о попытках покушения на него.