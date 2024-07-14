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Американский журналист раскритиковала Трампа за одно действие после покушения

Журналист CNN Гэнджел раскритиковала Трампа за призыв к борьбе после покушения

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Brendan McDermid/Reuters

Корреспондент американского телеканала CNN Джейми Гэнджел раскритиковала кандидата на пост президента США Дональда Трампа за его призыв к борьбе сразу после покушения. На это обратил внимание Fox News.

Отмечается, что, когда агенты Секретной службы уводили республиканца после покушения, он поднял кулак и несколько раз призвал к борьбе, вызвав гул одобрения со стороны своих сторонников.

По мнению журналистки, Дональд Трамп послал неверный сигнал на фоне и без того напряженной политической обстановки.

«Я хочу сказать, что, когда я смотрела запись, мне показалось странным одно обстоятельство из-за всей этой бурной риторики: после того, как выстрелили, бывший президент Трамп встал и сказал: «Боритесь, боритесь, боритесь»», — сказала Гэнджел.

С ее точки зрения, это не то послание, которое хотят слышать люди, когда необходимо «смягчить ситуацию».

До этого газета The Hill писала, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало шокирующим, но не таким неожиданным, как должно было быть из-за агрессивной риторики предвыборной кампании со стороны противоборствующих сторон.

Ранее в США рассказали о начале темной главы американской истории после покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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