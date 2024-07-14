В США рассказали о начале темной главы американской истории после покушения на Трампа

Покушение на Дональда Трампа открыло новую темную главу в американской истории политического насилия и потрясло нацию, став также нападением на демократию и право граждан избирать своих лидеров. Об этом пишет CNN.

«Нападение на бывшего президента на предвыборном митинге всего за несколько дней после того, как он принял решение о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии, по определению является нападением на демократию и право каждого американца выбирать своих лидеров», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что фотография с Трампом, где он сжимает кулак на фоне американского флага «мгновенно стало культовой». Кадр определяет «напряженную политическую эпоху» с непредсказуемыми последствиями, пишут авторы.

«Также могут возникнуть непредсказуемые последствия для избирательной кампании, в которой Трамп побеждал у Байдена – даже до того, как кампания президента пошла в свободное падение из-за его провального выступления на дебатах. А атмосфера вокруг Национального съезда Республиканской партии в Милуоки на этой неделе будет еще более напряженной», — предсказывает телеканал.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Трампу готовили «сценарий Джона Кеннеди».