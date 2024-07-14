Зеленский отреагировал на покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа, пожелав ему скорейшего выздоровления. На странице в соцсети Х он подчеркнул, что подобным нападениям нет оправданий и их не должно быть где-либо в мире.

Зеленский отметил, что «с ужасом» узнал о покушении на Дональда Трампа.

«Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления», — написал президент Украины.

Он добавил, что такому насилию нет оправдания и «не должно быть места где-либо в мире».

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его выступления на митинге в штате Пенсильвания. После того, как на площадке раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели политика со сцены с окровавленным ухом.

Самого нападавшего ликвидировали и опознали. По предварительной информации, в бывшего американского лидера стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США посчитали покушение на Трампа «не таким уж удивительным».