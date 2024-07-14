В США посчитали покушение на Трампа «не таким уж удивительным»

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало шокирующим, но не таким неожиданным, как должно было быть из-за агрессивной риторики предвыборной кампании со стороны противоборствующих сторон. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что месяцами американцы слышали, как политики и пресса называли Трампа «Гитлером», а Республиканскую партию — нацистским движением. Также звучали заявления о том, что Трамп уничтожит мир, если его не остановить, напоминают авторы.

Как следует из текста, особая роль в разжигании агрессии принадлежит действующему президенту США Джо Байдену.

«Таким образом, когда президент заявляет, что выборы могут положить конец демократии в стране, в этом можно услышать как разрешение, так и предупреждение, особенно когда он добавляет: «Мы закончили говорить о дебатах, пришло время поразить Трампа в самое яблочко», — пишет The Hill.

Покушение не возникло в вакууме, а произошло в то время, когда американские лидеры «отказались от разума ради ярости», говорится в тексте.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru.

Ранее Трампу предрекли победу на выборах после покушения.