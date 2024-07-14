Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США посчитали покушение на Трампа «не таким уж удивительным»

The Hill: покушение на Трампа не так уж удивительно, как могло бы быть

close
100%
Evan Vucci/AP

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало шокирующим, но не таким неожиданным, как должно было быть из-за агрессивной риторики предвыборной кампании со стороны противоборствующих сторон. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что месяцами американцы слышали, как политики и пресса называли Трампа «Гитлером», а Республиканскую партию — нацистским движением. Также звучали заявления о том, что Трамп уничтожит мир, если его не остановить, напоминают авторы.

Как следует из текста, особая роль в разжигании агрессии принадлежит действующему президенту США Джо Байдену.

«Таким образом, когда президент заявляет, что выборы могут положить конец демократии в стране, в этом можно услышать как разрешение, так и предупреждение, особенно когда он добавляет: «Мы закончили говорить о дебатах, пришло время поразить Трампа в самое яблочко», — пишет The Hill.

Покушение не возникло в вакууме, а произошло в то время, когда американские лидеры «отказались от разума ради ярости», говорится в тексте.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru.

Ранее Трампу предрекли победу на выборах после покушения.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами