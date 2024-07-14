В МИД РФ раскрыли роль США в покушениях на Путина

Покушения на президента РФ Владимира Путина, об организации которых рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Бударов, готовились на средства США. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Буданов открыто признался в попытках Киева совершить покушение на Путина.

«Это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru») и в целом Банковой [улицы] и не было бы», — подчеркнула она.

13 июля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Буданова сообщило, что в прошлом Киев совершал покушения на российского лидера. При этом начальник ГУР уточнил, что все они были неудачными.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал очевидными угрозы для Путина со стороны украинских властей и отметил, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.

Ранее на Украине задержали жителей, якобы готовивших покушение на президента страны Владимира Зеленского.