Конгрессвумен назвала виновных в покушении на Трампа

Конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Демократическая партия США и СМИ виновны в покушении на Дональда Трампа, поскольку на протяжении многих лет они «демонизировали» республиканца и его сторонников. Об этом она написала на странице в соцсети Х.

«Демократы и СМИ виноваты в каждой капле пролитой сегодня крови. На протяжении многих лет они демонизировали его и его сторонников. Сегодня кто-то попытался устранить лидера «Америки прежде всего» и величайшего президента всех времен», — написала Тейлор Грин.

Она отметила, что в своем выступлении Трамп призвал «сражаться» и его сторонники продолжат это делать.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее бывший аналитик Пентагона назвала тревожным сигналом покушение на Трампа.