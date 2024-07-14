Генсек ООН Гутерриш осудил стрельбу на встрече Трампа с избирателями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное среди журналистов от имени официального представителя руководителя всемирной организации Стефана Дюжаррика.

В сообщении подчеркивается, что Гутерриш желает экс-главе государства скорейшего выздоровления.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот политический акт насилия», — добавил Дюжаррик, имея в виду стрельбу на митинге Трампа.

13 июля бывший хозяин Белого дома выступил перед избирателями в городе Батлер, расположенном в штате Пенсильвания. В какой-то момент на мероприятии раздались звуки выстрелов, после чего сотрудники службы безопасности увели экс-президента США со сцены. На кадрах с места происшествия видно, что у Трампа было окровавлено одно ухо. Политика доставили в больницу, но к текущему моменту его уже выписали.

Позже появилась информация о ликвидации нападавшего. По данным газеты The New York Post, стрелком оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэттью Крукс.

В результате стрельбы несколько человек получили ранения, при этом не всех удалось спасти. Федеральное бюро расследований (ФБР) признало инцидент покушением на бывшего американского лидера.

Ранее в Республиканской партии рассказали о рабочих планах Трампа после стрельбы на митинге.