В Аргентине назвали покушением на демократию стрельбу на митинге Трампа

Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания покушением на демократию. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Хавьер Милей решительно осуждает покушение на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В офисе аргентинского лидера добавили, что пуля, задевшая Трампа, — это «атака на демократию», а также на «всех, кто защищает свободный мир и живет в нем».

Администрация Милея также призвала международное сообщество «осудить это покушение» и объединиться в борьбе «против врагов свободы».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в американском штате Пенсильвания. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Сообщалось, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека. Было высказано предположение, что среди них находился вероятный стрелок. Официальной информации не поступало.

Ранее стало известно состояние Трампа после покушения на митинге.