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В Аргентине назвали покушением на демократию стрельбу на митинге Трампа

Власти Аргентины назвали стрельбу на митинге Трампа покушением на демократию

Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания покушением на демократию. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Хавьер Милей решительно осуждает покушение на экс-президента и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В офисе аргентинского лидера добавили, что пуля, задевшая Трампа, — это «атака на демократию», а также на «всех, кто защищает свободный мир и живет в нем».

Администрация Милея также призвала международное сообщество «осудить это покушение» и объединиться в борьбе «против врагов свободы».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в американском штате Пенсильвания. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Сообщалось, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека. Было высказано предположение, что среди них находился вероятный стрелок. Официальной информации не поступало.

Ранее стало известно состояние Трампа после покушения на митинге.

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Покушение на Трампа
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