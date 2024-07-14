Секретная служба начала рассследование покушения на Трампа

Секретная служба начала расследование покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя ведомства Энтони Гульельми.

Подчеркивается, что сейчас Трамп находится в безопасности, для его защиты приняты дополнительные меры.

До этого сообщалось, что секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. Позднее сам Трамп заявил, что он «в порядке».

О пострадавших среди гостей митинга не сообщается, личность стрелявшего пока не известна.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Байден назвал Трампа подлинной угрозой демократии и свободе США.