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Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении Трампа

RSBN: Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает медиакомпания RSBN.

Пока не сообщается, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Во время выступления Трампа перед своими сторонниками в штате Пенсильвания прозвучали выстрелы. Сразу после этого трансляция прервалась. По предварительным данным, пострадавших нет. На видеозаписи трансляции видно, как после стрельбы Трамп хватается рукой за ухо, а затем ложится.

После инцидента кандидата в президенты увели с трибуны сотрудники спецслужб. У него было окровавлено правое ухо.

Ранее стали известны вероятные организаторы стрельбы в Петербурге.

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