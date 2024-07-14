Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении Трампа

Секретная служба Соединенных Штатов выясняет обстоятельства стрельбы на выступлении кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает медиакомпания RSBN.

Пока не сообщается, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Во время выступления Трампа перед своими сторонниками в штате Пенсильвания прозвучали выстрелы. Сразу после этого трансляция прервалась. По предварительным данным, пострадавших нет. На видеозаписи трансляции видно, как после стрельбы Трамп хватается рукой за ухо, а затем ложится.

После инцидента кандидата в президенты увели с трибуны сотрудники спецслужб. У него было окровавлено правое ухо.

Ранее стали известны вероятные организаторы стрельбы в Петербурге.