В Кремле не стали анонсировать сроки встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов назвать сроки предстоящей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, о которой говорил последний. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сообщим своевременно», — так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, когда состоится встреча лидеров РФ и Белоруссии.

13 июля Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. По мнению белорусского президента, необходимо «побыстрее договариваться» по Украине. Он отметил, что русские и белорусы не являются врагами для украинцев. Лукашенко добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров.

До этого он констатировал ликвидацию напряженности на границе с Украиной после отвода Киевом войск от белорусско-украинской границы. По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. Лукашенко принял ответные меры: поручил отвести белорусские силы с южных рубежей в место постоянной дислокации.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Буданова о покушениях на Путина.