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Эрдоган назвал неблизким разрешение конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган назвал неблизким разрешение конфликта на Украине

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неблизким разрешение конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Свой прогноз он объяснил отсутствием соответствующей политической воли у сторон конфликта.

«Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям», — пообещал турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил, что сейчас ни одна из сторон украинского конфликта не может обеспечить полное превосходство над другой, что «приводит к значительным жертвам и разрушениям».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что президент РФ Владимир Путин ждет начала новых переговоров с Киевом до конца 2024 года.

Орбан также заявил, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь Вашингтона. По словам политика, политическое руководство в Вашингтоне в настоящее время занято предвыборной кампанией. Поэтому президент США вряд ли выступит с подобной инициативой в ближайшие месяцы.

Ранее в Китае заявили о ярости Брюсселя из-за посреднических усилий Орбана по конфликту на Украине.

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