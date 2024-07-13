В Китае заявили о ярости Брюсселя из-за визита Орбана в РФ и КНР

Китайские эксперты посчитали, что Брюссель пришел в ярость из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ и КНР. Соответствующий материал размещен на сайте The Global Times.

В материале, приуроченном к саммиту НАТО, одной из его ключевых тем наряду с «одержимостью Украиной» было названо подавление НАТО инакомыслия в его собственных рядах после недавнего тура Орбана.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — заявили в издании.

Такая реакция на шаги Орбана названа доказательством нежелания «коллективного Запада» уступать место переговорщика по Украине кому-то, кто не будет проводить его линию.

«Англо-американский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции в Украине, обеспечить доступ к огромным запасам лития на Донбассе и использовать украинский народ в качестве оружия для ослабления России», — подчеркивается в статье.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Орбан выступил против вступления Украины в альянс.