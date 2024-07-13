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Песков рассказал, чем рискуют страны ЕС после размещения американских ракет

Песков: у РФ хватит потенциала, чтобы сдерживать американские ракеты в Европе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

У России хватит потенциала, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты. Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал «парадоксальной ситуацией» то, что США размещают на территории Европы свои направленные на Россию ракеты, зарабатывая на этом деньги, а в ответ под прицел российских ракет попадают «европейские точки».

«Мы уже все это проходили, это все уже было. У нас хватает потенциала, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих [европейских] государств», — сказал Песков.

10 июля сообщалось, что в 2026 году США начнут размещать дальнобойное ракетное оружие в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол России назвал угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.

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