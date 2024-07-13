В Госдуме назвали Байдена нездоровым человеком

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Парламентария цитирует РИА Новости.

Слова, которые глава Белого дома допускает во время публичных выступлений, противоречат нормам поведения, которые приняты в международной политике, отметил Белик. По его мнению, Байден — «явно нездоровый человек», потерявший связь с реальностью.

«Байдену давно пора на покой — ни телесуфлеры, ни многочисленные подсказки, оставленные помощниками, не спасают этого лишившегося разума персонажа от мирового позора», — сказал Белик.

После саммита НАТО в Вашингтоне Байден вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Путина, назвав его «мясником». Также президент США назвал Трампа «собачонкой» российского президента.

Байден не стесняется использовать резкие выражения, когда речь заходит о Путине. В начале своего президентского срока он уже называл российского лидера «диктатором» и «военным преступником». В ответ Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других — это как смотреть в зеркало.

Ранее Байден назвал Зеленского Путиным.