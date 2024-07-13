Зеленский высказался об оговорке Байдена на саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку своего американского коллеги Джо Байдена, который в ходе выступления на саммите НАТО спутал его с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила телерадиокомпания RTE.

В материале отмечается, что Зеленский прокомментировал оговорку Байдена в ходе официального визита в Ирландию. По информации журналистов, глава государства планирует провести переговоры с премьер-министром этой страны Саймоном Харрисом.

«Он сказал, что Байден, назвавший его «президентом Путиным», совершил ошибку, и добавил, что может забыть об этой ошибке, так как США оказывают большую поддержку Украине», — говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что во время встречи украинский лидер и премьер-министр Ирландии намерены обсудить текущую ситуацию в зоне конфликта. Кроме того, Харрис планирует заявить о поддержке Дублином заявки Киева на вступление в Европейский союз (ЕС).

С 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялся саммит НАТО. В последний день мероприятия президент США выступил перед лидерами других стран, в том числе пообещав и дальше поддерживать Украину. После этого Байден решил передать слово присутствовавшему в зале Зеленскому, но по ошибке назвал его Путиным.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ в шутку назвали Байдена «пророссийским кандидатом» в президенты США.