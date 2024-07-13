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В Совфеде ответили на обвинения Австралии в шпионаже

Сенатор Карасин: в Австралии российский шпионаж всегда был надуманным

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Для Австралии тема советского и российского шпионажа всегда была больной и надуманной, Москва примет во внимание обвинения со стороны Канберры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

По словам парламентария, обвинения в сторону России в проведение шпионской деятельности направлены на то, чтобы внести свою лепту в картину вражды Запада с ней.

«Мы будем учитывать это в отношениях, естественно, но придавать значения этим заявлениям не стоит», — добавил Карасин.

13 июля австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что России следует оставить попытки помочь своим гражданам, арестованным в Австралии по обвинению в шпионаже.

Так Альбанезе отозвался о заявлении посольства РФ относительно задержания россиян Киры и Игоря Королевых по подозрению в шпионаже. В дипмиссии назвали этот арест новой волной антироссийской паранойи.

О задержании Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии.

По словам Кершоу, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали граждан РФ, Армении и Украины.

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