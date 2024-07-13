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В Грузии заявили о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году

Кобахидзе: членство Грузии в ЕС реалистично к 2030 году

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«Газета.Ru»

Грузия к 2030 году сравнительно с другими кандидатами на вступление в Евросоюз лучше всех будет готова к евроинтеграции. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«К 2030 году Грузия по сравнению с другими странами-кандидатами лучше всех будет готова для интеграции в Евросоюз», — подчеркнул глава грузинского кабмина.

Политик пообещал, что Тбилиси продолжит предпринимать необходимые шаги к тому, чтобы стать членом Евросоюза к указанному сроку.

До этого первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что между Грузией, США и Евросоюзом существует расхождение в вопросах, связанных с законом о прозрачности иностранного влияния («иноагентах»). По его словам, напряженность наблюдается лишь в этой теме, а в других вопросах она отсутствует.

Грузинский закон об «иноагентах» вызывает критику на Западе и протесты местной оппозиции с весны. Суть инициативы в обязательной регистрации иностранных организаций и раскрытию источников дохода НПО. Нарушение закона грозит лишь штрафом. Кроме того, ограничения касаются лишь юридических лиц и СМИ, да и не включают ограничение деятельности НПО в целом.

Ранее в СВР заявили, что администрация Байдена готовит смену власти в Грузии.

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