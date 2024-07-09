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СВР: США готовят смену власти в Грузии

В Службе внешней разведки России заявили, что США готовят смену власти в Грузии

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«Газета.Ru»

Поступающие в Службу внешней разведки (СВР) России данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства, передает РИА Новости.

«В администрации Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений может сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также в СВР сообщили, что американские «кураторы» уже дали команду оппозиции в Грузии планировать протесты, приуроченные к выборам в парламент.

Попытке смены власти в Грузии могут предшествовать заявления о «катастрофических последствиях сближения с Москвой» и об ущербе от релокантов из России, добавили в пресс-бюро СВР.

До этого Соединенные Штаты начали пересмотр всех программ своего сотрудничества с Грузией. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер отметил, что с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции в последние месяцы Тбилиси «двигается неправильным курсом».

Причиной охлаждения в отношениях между странами стал закон об иноагентах, принятый парламентом страны в мае.

Его рассмотрение было долгим и сопровождалось общественными протестами и митингами. Резкое недовольство законом выразили власти Евросоюза и США. Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, однако парламент преодолел ее вето.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.

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Закон об иноагентах в Грузии
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