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Глава МИД Польши сделал заявление о роли Варшавы в украинском конфликте

Глава МИД Сикорский: Польша рассматривает вариант сбивать ракеты РФ над Украиной

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Алексей Даничев/РИА Новости

Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в ходе выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«На этом этапе это идея», — подчеркнул министр.

Как отметил Сикорский, в соглашении Киева и Варшавы по безопасности говорится, что польская сторона изучит соответствующий шаг. Глава МИД Польши добавил, что Киев не против, если Польша будет сбивать ракеты ВС РФ над украинской территорией.

До этого Сикорский говорил, что НАТО не собираются принимать Украину в ближайшее время, так как не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях.

Ранее американский профессор назвал ужасными результаты Украины на поле боя.

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